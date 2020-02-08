وزيرة الهجرة: المصري بالخارج أصبح يشعر أن الدولة تقف بجانبه

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن المواطن المصري فى الخارج أصبح يشعر أن دولته تقف بجانبه فى حال وقوع أي اعتداء عليه بالخارج، مشيرة إلى أن الدولة تحركت عسكريًا خارج حدودها قبل عدة أعوام من أجل المصريين الذين تم قتلهم على يد داعش فى ليبيا.وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي» أنه خلال فترة احتجاز الصيادين المصريين باليمن كانت الاتصالات تجرى بشكل يومي لطمأنة المصريين.واستطردت أن القيادة السياسية تعطي تكليف بأن الكل يجب أن يعمل والكل مؤمن بالعمل الذي يقوم به.وتابعت مكرم: أن الدولة اهتمت بأدق تفاصيل المصريين العائدين من اليمن، حتى توفير ملابس جديدة لهم للحفاظ على صورتهم أمام أهاليهم، خاصة وأنهم عادوا بعد فترة احتجاز وسفر وإرهاق، وقبل ذلك توفير أتوبيسات خاصة لنقلهم مباشرة من المطار إلى بيوتهم.