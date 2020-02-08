حجاج: السيسي أكد خرق قطر وتركيا لاتفاقيات برلين (فيديو)

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خرق قطر وتركيا لاتفاقيات برلين بشأن ليبيا، ونقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بالشأن الليبي لأنه يخص أمن مصر وأمن إفريقيا.وأضاف حجاج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب أن يعود الاهتمام المركزي بموضوع ليبيا إلى القارة الإفريقية، لأنه يخص أمن إفريقيا، ويجب أن تقود إفريقيا العمل الدبلوماسي والاجتماعات الهامة حول ليبيا.وبالنسبة لفيروس كورونا، أوضح حجاج أنه سيكون محل اهتمام كبير في القارة الإفريقية، وهناك تحذير أن كثير من الدول الإفريقية ليس لديها بنبة أساسية لاحتواء المرض.