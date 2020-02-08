ارتفاع قتلى هجوم تايلاند لـ20.. و200 عسكري يحاصرون المنفذ

أعلنت وزارة الدفاع التايلندية، مساء السبت، عن ارتفاع ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم إلى 20 قتيلًا.وأوضحت صحيفة ميرور البريطانية اليوم أن جندي بالجيش قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا في إطلاق نار كما يحتجز رهائن الآن داخل مركز تجاري للتسوق.أشارت الصحيفة إلى أن الوضع لا يزال نشطًا حيث لم يتم السيطرة على منفذ الهجوم ويدعى "جاكرابانث ثوما" وما زال محاصرًا من قبل الشرطة، في مركز تجاري في كورات شمال شرق تايلاند، فيما قال متحدث باسم الشرطة كيسانا فاتهاناشارون إن 21 شخصا آخرين أصيبوا.ومع اقتراب الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، حاولت قوات الأمن مساعدة الذين مازالوا عالقين داخل المركز التجاري على الفرار، وخرج حوالي 30 شخصًا من المبنى، وفقًا للتقارير المحلية رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء قد شملوا الرهائن.وتم تطويق المركز التجاري المحتجز به الرهائن من قبل 200 شرطي وعسكري وقوات، خاصة لتحرير الرهائن.