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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المشدد 5 سنوات لعامل لاتهامه بقتل شقيقه في سوهاج

السبت 08/فبراير/2020 - 04:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى علم الدين
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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم السبت، بمعاقبة "ع.أ.ع" 22 سنة عامل ومقيم بنطاق مركز دار السلام بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بقتل شقيقه "عادل.أ"، ضربه بآلة حديدية على رأسه أدى لمصرعه، بسبب خلاف بينهم بمركز دار السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فاروق وعضوية المستشارين عبد الرحمن محمد عبد الحافظ ومحمد فتحى صادق بأمانة سر عصام حسانين.

وتعود أحداث القضية إلى سبتمبر 2019 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى مأمور مركز دار السلام بسوهاج بلاغا من معاون المباحث بمقتل المجنى عليه بالأرض الزراعية الخاصة به متأثرا بإصابته بعد اعتداء شقيقه عليه بآلة حديدية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها اليوم.

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