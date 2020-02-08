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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«إيدج» إصدار مايكروسوفت الجديد

السبت 08/فبراير/2020 - 02:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، إصدارة جديدة من متصفح الويب الشهير "إيدج" تدعم البنية المعمارية "أيه آر إم 64" على أجهزة "سيرفيس برو إكس" المحمولة.

وتقدم الإصدارة الجديدة للمتصفح "إيدج 80" تحسينا في التبديل بين ألسنة التصفح وإظهار محتوى الويب وسرعة استعراض الصفحات.

وكانت "مايكروسوفت" قد أطلقت الشهر الماضي، إصدارة جديدة للمتصفح "إيدج" تعتمد على متصفح "كروميوم"، مخصصة لأجهزة الحاسبات المعتمدة على نظامي تشغيل "ويندوز" و"ماك أوه إس". واشتملت على خاصية مدمجة لمنع التعقب.

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