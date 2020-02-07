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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد رفعت: العمال الذين ماتوا فى قطر نتيجة التعذيب ضعف ضحايا كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:58 م
أحمد رفعت
أحمد رفعت
أحلام عبدالرحمن
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علق الكاتب الصحفي أحمد رفعت، على فيديو احتجاجات العمال في قطر قائلًا: «إن هناك تسريبات عن أن عدد العمال الذين توفوا نتيجة التعذيب والحالة المعيشية للعمال 1200 قتيل، أي ضعف من ماتوا بفيروس كورونا».

وأضاف «رفعت»، خلال برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «قطر وظفت ثروات هائلة لإزعاج العالم كله، 400 ألف شهيد في سوريا يمكن تحميل دمهم في رقبة الأسرة الحاكمة في قطر، ونصف العدد في ليبيا، والصحف العالمية في يوليو 2017 رصدت عملاء قاموا بتفجيرات في الصومال لصالح الحكومة القطرية، وفي أغسطس 2018 هناك عملاء لمالي».

وأردف:«عندما تذهب إلى قطر تجد فيها لصوص وقطاع طرق، مثل عاصم عبدالماجد».

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