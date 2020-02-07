اللواء مدحت قريطم يوضح آلية عمل الملصق الإلكتروني للسيارات

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، إن مشروع الملصق الإلكتروني هو أحد المشروعات الهامة لوزارة الداخلية بهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية.وأضاف اللواء مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مساء الجمعة، مع الإعلامي رامي رضوان، أن الملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة إلكترونية تعمل بموجات الراديو.وأوضح أن هناك قوارئ متواجدة على الطرق بالإضافة إلى تواجدها داخل المدن، والتي ستعمل على التقاط المركبة الخارجية، لافتًا إلى أنه مثلما للمواطن هوية أي بطاقة الرقم القومي، فسيتواجد أيضا هوية للمركبة تتحدد عن طريق الكاميرات، أو مشروع الملصق الإلكتروني.وأكد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا، أن هذا المشروع سيعمل على تطوير العصر التكنولوجي بمصر، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور باستخدام التكنولوجيا.