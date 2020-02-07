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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الخارجية: تعزيز السلم أهم أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:45 م
المستشار أحمد حافظ
المستشار أحمد حافظ
رباب الأهواني
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علق المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، قائلا: "إن واحدة من أهم الأولويات المصرية في عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، هو تعزيز السلم والأمن تجاه الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية وغيرها".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة، مع الإعلامي رامي رضوان، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، كان تنظيمه في مصر بهدف تعزيز السلم والأمن، متابعا: "إن شاء الله يكون منتدى مستدام".

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى اختتام اجتماعات المجلس التنفيذي على مستوى وزارات خارجية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا برئاسة وزير الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تحضيرًا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في 9، 10 فبراير الجاري.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الاجتماعات ناقشت عدد كبير من الموضوعات ذات الأولوية على أجندة العمل الإفريقي، وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومعالجة الأوضاع الإنسانية بالقارة الإفريقية، وموضوعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، بجانب متابعة التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي".

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