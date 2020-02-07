الأنبا بولا: الوفد رسخ مفهوم المواطنة واتخذ الهلال والصليب شعارًا له

قال الأنبا بولا، راعي الكنيسة المطرية، إن المطرية تشرفت بافتتاح لجنة الوفد، بحضور قيادات بيت الأمة حزبًا وجريدة، لحزب رسخ فهم المواطنة، واتخذ شعارًا الهلال مع الصليب، وهو ما يمثل وحدة المصريين.جاء ذلك على هامش افتتاح مقر حزب الوفد بالمطرية، مساء اليوم الجمعة، بحضور النائب الوفدي فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب.ووجه "بولا" التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاحه الكنيسة بجوار مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة، لتظل مصر في رباط إلى أبد الآبدين.وشدد راعي الكنيسة المطرية على أن المطرية هي الحضارة الفرعونية والقبطية والإسلامية، وهو تاريخ كبير يشرف به المصريين جميعًا، مهنئًا بيت الأمة بافتتاح مقر الوفد الجديد بالمطرية، حاملًا شعلة الاستنارة والوعي.