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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تؤكد عدم تسجيل أى إصابة بـ«كورونا» الجديد فى البلاد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:41 م
توفيق بن فوزان
توفيق بن فوزان
منار أحمد
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أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، بحسب قناة العربية الإخبارية.

وكان قد أكد الرئيس الصيني شى جين بينج أن بلاده "قادرة تمامًا" على القضاء على فيروس "كورونا" المستجد، وأن اقتصاد الصين لن يتأثر بظهور هذا الفيروس القاتل، وبحسب ما أوردت وسائل إعلام رسميّة، شدد الرئيس الصيني، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكي، اليوم الجمعة، دونالد ترامب، على أن اقتصاد بلاده قادر على مواجهة المستجدات، وأنه لن يتأثر على المدى البعيد بأزمة "كورونا".

وقال شي لترامب إن الصين "واثقة تمامًا وقادرة على القضاء" على الفيروس، بحسب تصريحات نقلها التليفزيون الوطني، داعيا الولايات المتحدة إلى أن يكون ردّ فعلها على انتشار الفيروس "منطقيًا".

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