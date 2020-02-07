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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

التعليم: انطلاق الدراسة غدًا.. وجاهزون لـ«كورونا» (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:33 م
الدكتور عادل عبد
الدكتور عادل عبد الغفار
أحمد عبد الرازق
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أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، بدء الدراسة غدًا بجميع الجامعات والمعاهد، نافيًا ما تردد عن تأجيلها.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن أسباب وجود شائعات حول تأجيل الدراسة بسبب ما يحدث فى الصين وتفشي فيروس كورونا.

ولفت عبدالغفار إلى أنه تم إعلان الجداول الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنه فيما يتعلق بالرعاية الصحية فإن المستشفيات الجامعية على أهبة الاستعداد على مستوى الأجهزة والأمصال والأطقم الطبية.

وتابع أنه تم عمل حملات توعية تستمر حتى الأسبوع الأول الثاني من الدراسة وذلك على خلفية الوقاية من فيروس كورونا والإجراءات المتبعة بشأن ذلك.

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