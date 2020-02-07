«الحماية المدنية» تحذر من سخانات الغاز

قال اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية الأسبق بالقاهرة، إن السخانات بكل أنواعها تمثل خطرًا كبيرًا سواء كانت تعمل بالكهرباء أو بالطاقة الشمسية.وأضاف مدير الحماية المدنية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "dmc" مساء الجمعة، أن الخطر يتزايد مع سخانات الغاز، نظرًا لأنها تستهلك أوكسجين أكثر، وبالتالي فإن نواتج الاحتراق المتمثلة في أول أكسيد الكربون تتسبب في حدوث الاختناق ومن ثم الوفاة.وأوضح اللواء ممدوح عبدالقادر، أن حوادث الاختناق الناتجة عن تسرب غاز السخانات تستغرق دقائق، مشيرًا إلى أن غاز أول أكسيد الكربون ليس له رائحة، بالتالي فإنه يعمل على تخدير الجسم، فلا يشعر المجني عليه بحدوث أي خطر.وشدد مدير الحماية المدنية الأسبق، على ضرورة التهوية أثناء الاستحمام ومراعاة عدم الإطالة، بالإضافة إلى عدم إغلاق الباب من الداخل بشكل محكم.