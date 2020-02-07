بريطانيا تعيّن سفيرة جديدة لدى واشنطن

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن تعيين كارين بيرس سفيرة جديدة للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "حان الوقت لفرصة كبيرة من أجل الصداقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويسرني أن كارين بيرس ستمضي قدمًا في هذا الفصل الجديد المشوق في علاقة البلدين".وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن خطوة تعيين "بيرس"، التي تشغل حاليًا منصب سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة، تأتي في الوقت الذي تشرع فيه بريطانيا لبذل الجهود الحاسمة لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة في أعقاب مغادرتها الاتحاد الأوروبي، وجدير بالذكر أن السفيرة "بيرس" تعد أول سيدة ستشغل هذا المنصب.