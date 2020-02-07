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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفضل إكسسوارات كيت ميدلتون

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:27 م
جريدة الدستور
شيماء دهب
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تعتبر دوقة كامبرديج، كيت ميدلتون، 38 عامًا، أيقونة للموضة والجمال، فهي قدوة الفتيات فيما يخص الإكسسوارات، أيضًا اختيارها ما ترتديه من فساتين.

ووفقًا لموقع express نرى أن إطلالات كيت ميدلتون مميزة ولها طابع خاص بها، فقد ارتدت عُقدًا جديدًا طويلًا في يناير الماضي، مع فستان أحمر ماركة Zara.

ويعتقد البعض أن هذه القلادة هدية من زوجها الأمير ويليام بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق 9 يناير من كل عام.

وتعد القلادة أبرز الإكسسوارات المميزة لدوقة كامبرديج، يبلغ سعرها 270 جنيه إسترليني، عبارة عن ثلاثة ألماس مرصعة بالنجوم ويمكن نقشها حتى أربعة أحرف.

تحتوي سلسلة "كيت" على الحروف G وC وL التي تمثل أطفالها الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.
أفضل إكسسوارات كيت
اكسسوارات ميجان ماركل
أما ميجان ماركل، دوقة ساسكس، فهي اختارت القلادة بها حروف واحدة منها "H" عائدة لزوجها الأمير هارى وذلك في بداية علاقتهما سويًا، ومثل ذلك تأكيد على علاقتهما ببعض.
أفضل إكسسوارات كيت
أما ارتداؤها لحرف A"" فكان عائد لابنها آرشي خلال حضورها بطولة ويمبلدون لكرة المضرب2019.
وتعتبر ويمبلدون هي أقدم بطولة في رياضة كرة المضرب، وتُقام خلال شهري يونيو ويوليو من كل عام في منطقة ويمبلدون في العاصمة البريطانية لندن.

كما أن دوقة ساسكس كانت ترتدي مجوهرات بقيمة ضخمه تصل إلى 13 ألف جنية إسترليني، كما كانت ترتدي قلادة وأقراط يعتقد المشجعون أنها هدايا من الملكة.

فكانت مجوهرات دوقة ساسكس من العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة «فان كليف آند أربيلز»، والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 1968.
أفضل مستخدم للانستجرام
على جانب آخر، كشف الموقع أن الأمير هارى وزوجته ميجان أصبحا ضمن أفضل 400 شخص يستخدم موقع انستجرام مقارنة بدوقة كامبرديج كيت ميدلتون والأمير ويليام.

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