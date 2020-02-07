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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» بسوهاج

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:25 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمود عبد العال
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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية " نور حياة " بمركز شباب مدينة سوهاج، لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر "، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، لإجراء المسح الطبي على المواطنين وطلاب المدارس خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وثمّن محافظ سوهاج المبادرة الرئاسية، معربا عن تقديره للقائمين على المبادرة من صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس، وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

و وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن المبادرة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم، والنظارات الطبية بالمجان.

ومن جانبه وجه أحمد خيري، مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المبادرة، موضحا أن قافلة المبادرة ستجوب جميع مراكز ومدن المحافظة، حيث سيتم إقامتها في مراكز الشباب بالتعاون مع الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية، والمستشفى العسكري بسوهاج، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأشار إلى أن المستهدف من القافلة الكشف على 1200 مواطن خلال اليومين، لافتا إلى أن المبادرة مستمرة على مدار 3 سنوات ونصف السنة، للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها، كأحد الأهداف الرئيسية للمبادرة.

وتابع مدير الرعاية الصحية بالصندوق أن القافلة مكونة من عيادتين رمد وعيون وبهما أحدث الأجهزة الطبية، وأجهزة "ضغط، وسكر، وصيدلية، ونظارات طبية"، كما تضم القافلة فريقا طبيا مكونا من" 6 أطباء و4 تمريض، وصيدلي، وإخصائي بصريات، وفريق لتسجيل بيانات المرضى مكون من 4 أفراد، ورفعها على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة.

رافق المحافظ خلال تفقده أعمال المبادرة اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أدهم محمود، مدير برنامج التنمية العمرانية بصندوق تحيا مصر، وعلى مبارك، رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» بسوهاج
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» بسوهاج
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» بسوهاج
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» بسوهاج
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» بسوهاج
انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية «نور حياة» بسوهاج

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