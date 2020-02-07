مصادر: لأول مرة تعيين راهب من «الأنبا بيشوى» بسكرتارية البابا

يواصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حركة التجديد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك لضخ دماء جديدة، وكشفت مصادر كنسية مُطلعة في تصريحات لـ"الدستور"، عن عملية تغيير في طاقم سكرتارية البابا تواضروس الثانى.وأضافت المصادر أن البابا تواضروس الثاني، استعان للمرة الأولى منذ توليه السدة المرقسية براهب في طاقم السكرتارية، وهو الراهب كيرلس من دير الأنبا بيشوى.وكان البابا تواضروس الثاني قد خصص مقالة له في عدد الكرازة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن التغيير والتجديد، قائلًا: "إن حركة التغيير والتجديد في المناصب الإدارية بالكنيسة، تأتي في إطار احتياجها إلى فكر إدارى حديث، وضخ دماء جديدة".وتابع البابا خلال مقالته: "إن الكنيسة منذ تأسيسها وهي تقوم على نظام يتطور إداريًا من مرحلة إلى مرحلة، بحسب معطيات الزمان الذي توجد فيه، وأنه مع امتداد الكنيسة واتساع عملها وخدمتها ونشاطها؛ احتاجت إلى نظام إداري جيد ومتجدد، بحسب المسئوليات التي تظهر، لخدمتها".جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، حرص منذ توليه السدة المرقسية في عام 2012 على التغيير والتجديد في المناصب الإدارية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ وذلك لتجديد الدماء داخل منظومة العمل الإداري الكنسي، كما حرص على تغيير سكرتارية المجمع المقدس؛ وتغيير رؤساء المجالس الإكليريكية؛ وتغيير وكلاء المطرانيات وتحديد 3 سنوات لوكيل المطرانية، وتغيير وكلاء بطريركية الإسكندرية.