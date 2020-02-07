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الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:16 م
لينين الرملى
لينين الرملى
محمد مجدي
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توفى، منذ قليل، الكاتب المسرحي لينين الرملي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 74 عامًا.

وقدم الرملي العديد من الأعمال المسرحية الشهيرة التي كان أغلبها مع النجم محمد صبحي، فقد قدما سويًا مسرحات: "تخاريف، انتهى الدرس يا غبي، وجهة نظر" وغيرها.

كما قدم الكثير من المسرحيات، من ضمنها: أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، عفريت لكل مواطن، الشيء، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح، وغيرها.

وقدم في السينما: «العميل 13، فرصة العمر، الإرهابي، بخيت وعديلة 1، بخيت وعديلة 2».

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