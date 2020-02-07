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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإسكان: الرئيس كلف بأولوية مشروع تطوير 130 قرية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:49 ص
عاصم الجزار
عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تنمية وتطوير 130 قرية من القرى الأكثر احتياجا، بـ26 محافظة، وكذا مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات المختلفة بالقرى الأكثر احتياجا، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، من أجل توفير "حياة كريمة" للمواطنين بتلك القرى، مؤكدا أن هناك تكليفات من الرئيس بوضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات.

من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوى، أنه سيتم العمل على تذليل جميع المعوقات، وتسهيل أعمال التنسيقات بين الجهات المختلفة، لتنفيذ المشروعات بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 130 قرية، ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال (رصف الطرق – أعمال كهرباء وإنارة – تغطية ترع ومصارف – أمن ومرور وإطفاء – تدعيم الوحدات المحلية)، بالإضافة إلى قيام الوزارات والهيئات المشاركة بمشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الاكثر احتياجا بتنفيذ المشروعات التى تخصها بتلك القرى، موضحا أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت 46 % للمشروعات الممولة من وزارة التنمية المحلية.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر فى جميع محافظات الجمهورية، يتضمن تطوير 147 مجزرا على 3 مراحل، وتشمل المرحلة العاجلة 46 مجزرا (جاري تنفيذ الأعمال بـ27 مجزرا منها، وجاري طرح الباقى)، بجانب إنشاء 10 مجازر نصف آلية (5 مجازر بمحافظات "القليوبية، الجيزة، المنوفية، الغربية، والفيوم"، و5 مجازر على المحاور اللوجستية "الإسكندرية، مطروح، دمياط، و2 بأسوان").

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن تطوير المجازر يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض المشتركة، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية باسعار مخفضة طوال العام، والحفاظ على البيئة من التلوث، والحد من التلوث البيئي للمخلفات من خلال تزويد المجازر بشبكات خاصة من المواسير لتصريف الدم، وتكون منفصلة تماما عن شبكات الصرف الصحى، ويتم تجميعها فى خزانات، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية.

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