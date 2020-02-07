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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يضرب أوبر.. اتهام الشركة بالعنصرية لرفضها توصيل آسيويين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:52 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
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وجهت اتهامات بالعنصرية لشركة أوبر، بسبب رفض سائقي الشركة التعامل مع أي راكب ذو ملامح آسيوية؛ خوفًا من فيروس كورونا.

وقدم العديد من الأشخاص الآسيويين بلاغات وشكاوي ضد شركة أوبر، بسبب إلغاء رحلاتهم عندما يرى السائق اسمهم أو يراهم ولا يسمح لهم بالركوب معه، وذلك وفق تقرير أوردته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، اليوم الخميس.

وقالت إحدى الزبائن الآسيويات إنها إنتظرت في المطار لدى وصولها الولايات المتحدة، ورفض جميع السائقين توصيلها، حتى تمكن صديقها الأمريكي بإقناعهم بأنها لم تذهب للصين بعد، مشيرة إلى أن فيروس كورونا هو موضوع النقاش الأساسي بين السائقين.

من جانبها علقت شركة أوبر على الاتهامات، مؤكدة أنها ليست لديها سياسة التمييز، وأنها ستفصل أي سائق لديها يمارس أي أعمال عنف أو تمييز ضد عملائها ورفضت الشركة الاتهامات، مبررة أنها حالات فردية قد تحدث في معظم الشركات.

ولفتت الصحيفة إلى أن فيروس كورونا الجديد أصبح آداة للتمييز ضد الصينيين، فالموضوع لم يقتصر فقط على توصيلهم؛ بل أصبحوا يعاملون معاملة خاصة سواء في المدارس أو المطاعم أو أي مكان يتواجدون فيه، خاصة أن الفيروس ينتشر بصورة كبيرة فقد أصيب 28 ألف شخص حول العالم وقتل 550 شخصًا خلال الفترة الماضية.

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