أمريكا تطلق التحالف الدولي للحرية الدينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إطلاق التحالف الدولي للحرية الدينية من أجل دعم حرية الدين أو المعتقد في مختلف أنحاء العالم.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، أن التحالف يقوم على فكرة أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحماية أفراد الأقليات الدينية ومكافحة التمييز والاضطهاد على أساس الدين أو المعتقد.وأشار البيان إلى أن التحالف يعتزم مناصرة حرية الدين أو المعتقد للجميع، بما في ذلك حق الأفراد في اعتناق أي معتقد أو عدم الإيمان بأي شيء أو تغيير ديانتهم أو معتقدهم أو إظهاره، سواء منفردين أو ضمن الجماعة، وفي العبادة وممارسة الشعائر والتدريس الديني.ويهدف التحالف إلى جمع كبار ممثلي الحكومات لمناقشة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دولهم لتعزيز احترام حرية الدين أو المعتقد وحماية أفراد مجموعات الأقليات الدينية في مختلف أنحاء العالم، ويجب أن يلتزم أعضاء التحالف بالمبادئ والالتزامات التالية، وأن يكونوا مستعدين إلى الاعتراض على الانتهاكات أينما وقعت، سواء كان ذلك في السر أو العلن.ومن المقرر أن يتمسك الأعضاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بشكل عام والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق تحديدا بحرية الفكر والرأي والدين أو المعتقد، بما في ذلك الحق في اعتناق أي عقيدة أو معتقد أو عدم الإيمان بأي شيء على الإطلاق وحرية تغيير الإيمان.كما يلتزم الأعضاء باتباع نهج شامل، بما في ذلك المشاركة الإقليمية وأن يكونوا استشاريين ومنسقين وطوعيين ومواصلة التماسك الداخلي والخارجي في المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد بخلاف اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان للنهوض بحرية الدين أو المعتقد وتعزيز حقوق الإنسان الأخرى، التي لا غنى عنها للتمتع الكامل بحرية الدين أو المعتقد.ويقوم التحالف على مبدأ حرية الدين أو المعتقد المستمد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة لعام 1981 بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد (إعلان الأمم المتحدة 1981)، وغيرها من الوثائق.