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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«رعب كورونا».. مدن الصين تسرق أقنعة الوجه من بعضها

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:20 م
كورونا
كورونا
أبوزيد على
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كشفت تقارير بريطانية عن تجارة سرقة الأدوات الطبية بين بعض المدن في الصين، حيث اتهمت إحدى المدن بسرقة أقنعة الوجه من أخرى مجاورة لها من أجل حماية سكانها.

وأشارت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في تقرير اليوم، إلى أن سلطات مدينة دالي اتهمت بسرقة الأقنعة، رغم أن بها 8 حالات فقط مصابة بفيروس كورونا، واعترضت شحنة من الأقنعة "الكمامات" التي كان من المفترض أن تذهب إلى بلدية تشونج تشينج التي تضررت بشدة من الفيروس، حيث يوجد بها 400 حالة إصابة مؤكدة.

وطلبت مدينة تشينج شونج من مدينة دالي إعادة الأقنعة إليها، لكن السلطات في مدينة دالي قالت إنها وزعت 598 صندوقا على الأشخاص، ولا يمكنها استعادتها مرة أخرى.

وأثارت تلك القضية غضب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، وتلقت مدينة دالي العديد من الاتهامات، والسخرية ووصفها الجميع بأنها مدينة اللصوص، لكن المدينة ألقت اللوم على 2 من المسئولين، وذكر التليفزيون الصيني أن واحدا منهم هو مدير مكتب الصحة بالمدينة، وتم فصله من عمله.

وفي السياق ذاته وجهت السلطات اتهامات إلى مدينة تشينجادو بأنها أعطت تعليمات إلى موظفيها باحتجاز شحنات الأقنعة، والأدوات الطبية الأخرى، المتجهة إلى مدينة شنيانج،لأن مدينة تشينجادوا تعتقد بأن شنيانج قامت بحجز الأدوات الطبية المتجهة إلى تشينجادو.

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