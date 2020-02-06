القبض على وزير السكن بالجزائر وإيداعه في السجن

أودعت السلطات الجزائرية، اليوم، وزير السكن السابق عبدالوحيد طمار، الحبس المؤقت بسجن الحراش في عدة تهم.وأوضحت السلطات في بيان مساء اليوم، أن الوزير السابق ملاحق بعدة تهم من بينها تغير الطابع الزراعي لمنطقة فلاحية، ومنح عقار عمومي بدون وجه حق، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.كما وجهت السلطات المختصة تهما أخرى لطمار، وهي تزوير مقررات عمومية، والمساس بالأملاك الوطنية.ويخض العديد من المسؤولين والوزراء من نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لمساءلة قانونية، وتم إيداع كثير منهم السجون في انتظار التحقيقات القضائية في تهم فساد وسرق المال العام.وأقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أمس رئيس شركة سوناطراك أكبر شركة نفطية في البلاد بعد 3 أشهر من تعيينه في هذا المنصب.