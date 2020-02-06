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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: مجلس النواب اللبناني سيكون تحت ضغط الشارع

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:10 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال أحمد عزالدين المحلل السياسي، إن مجلس الوزراء اللبناني أقر اليوم البيان الإداري فيما يخص الأزمة اللبنانية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم مناقشة البيان يوم الثلاثاء المقبل أمام مجلس النواب.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء الخميس، أن البيان الوزاري سيتعرض إلى حملة معارضة كبيرة من قبل الأحزاب السياسية التي لم تشارك فى الحكومة وخاصة حزب القوات اللبنانية.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أن مجلس النواب اللبناني سيكون تحت ضغط الشارع، مشيرًا إلى أن المتظاهرين هددوا بأن يتم قطع الطرقات وسيمنعون عقد هذه الجلسة، لكن سيكون هناك إجراءات أمنية مشددة.

وأكد المحلل السياسي اللبناني، أن الأيام المقبلة ستشهد انتقادات قاسية من قبل الأحزاب السياسية والشعب، نتيجة كثرة المواضيع الخلافية فى البلاد.

كما بين المحلل السياسي اللبناني، أن حكومة "حسان دياب" ستستمر حتى نهاية العقد، مشيرًا إلى أنها ستستمر نحو 3 سنوات، كما أن حكومة "دياب" وضعت أمامها 100 يوم لتحظى بثقة الشارع والمجتمع الدولي.

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