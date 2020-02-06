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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخصين بـ 1000 «طربة» حشيش بالإسكندرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تشكيلًا عصابيًا ضم شخصين، مقيمين بالإسكندرية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من منطقة الذراع البحري بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وتم إلقاء القبض على المتهمين عقب استهدافهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 1000"طربة" لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 7 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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