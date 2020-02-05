لحظة رجوع المصريين العائدين من اليمن إلى دمياط (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو رضوان مقطع فيديو لعودة المصريين العائدين من اليمن إلى مدينة دمياط واستقبال أهلهم وذويهم لهم بعد فترة من الغياب والقلق.وأظهر الفيديو، المعروض ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي» مدى فرحة أهالى المصريين، بعودتهم سالمين، كما كان فى استقبالهم محافظ دمياط.