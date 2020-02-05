وفاة والد زوجة رامي عياش

أعلنت مصممة الأزياء داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، وفاة والدها فيصل جميل سعيد، قبل قليل، ونعته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".ومن المقرر تشييع جثمانه غدًا الخميس في مسقط رأسه صليما بلبنان على أن تقبل التعازي فيه غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة في المركز الاجتماعي لعائلة آل سعيد ويوم الأحد في دار طائفة الموحدين الدروز فردان ببيروت، ويوم الخميس في خلية آل سعيد.ونعته داليدا عياش قائلة: "بكرت كتير يا حبيبي يا ملاك يا محب يا حنون الله يرحم روحك ويصبرنا".يذكر أن جد داليدا عياش لوالدها رحل عن عالمنا يوم 29 ديسمبر.