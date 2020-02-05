طبيب بجامعة شانتو الصينية: الخفافيش سبب «كورونا»

قال الدكتور فايد عطية الأستاذ المساعد للفيروسات الطبية والمناعة بجامعة شانتو الصينية، إن هناك بحثا تم إجراؤه بجامعة يوهان أثبت أن فيروس كورونا الحالي هو إحدى سلالات كورونا القديمة لكنه تطور، كما أن هذه السلالة قريبة بنسبة 98 % من سلالة كورونا التي تصيب بعض الخفافيش.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «ten»، أن من ضمن الاحتمالات القوية أن الفيروس تطور وانتقل من الخفافيش إلى الإنسان والخطورة أنه أصبح ينتقل بين البشر وبعضهم.وعن احتمالية أن يكون الفيروس ناتجا عن حرب بيولوجية أو هو مصنع، أشار إلى أن هذا الكلام مجرد تخمينات وليس له أساس علمي حتى الآن.