سميرة أحمد تكشف سبب غيابها عن عزاء الراحلة نادية لطفي (فيديو)

أعربت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، عن حزنها الشديد لوفاة الراحلة نادية لطفي، ودخلت فى حالة بكاء على الهواء.وأوضحت سميرة أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" سبب غيابها عن حضور عزاء الراحلة نادية لطفي، قائلة: "أنا وقعت فى الأرض بعد علمى بوفاتها.. ودراعى اتكسر ورحت المستشفى ولم أستطيع الذهاب للعزاء".كما بينت سميرة أحمد، أنها اتصلت بالراحلة قبل وفاتها بأيام، مشيرة إلى أنها كانت على علاقة قوية بـ نادية لطفى، كما أنها ذهبت مع الراحلة لاستقبال جثمان سندريلا الشاشة والسينما المصرية والعربية سعاد حسنى.