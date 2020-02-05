مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة يزور مصر خلال أيام

كشفت صحيفة «قبرص ميل» القبرصية، عن توجه فرانسيس فانون، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين بشأن ملف الطاقة في منطقة شرق المتوسط.وأكدت الصحيفة مساء اليوم، أن فانون موجود حاليا في قبرص وسينهي زيارته لها غدا الخميس، ومن المتوقع أن يتوجه إلى أنقرة والقاهرة لإجراء اتصالات بشأن ملف الطاقة في شرق المتوسط.وشارك فانون اليوم، في اجتماع المجموعة الفنية "3 + 1" في نيقوسيا، التي تضم كل من قبرص واليونان وإسرائيل بجانب الولايات المتحدة، ومخصصة لبحث شؤون الطاقة.وسبق أن أجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة فرانسيس فانون، زيارتين إلى مصر آخرها أغسطس الماضي، وأكد خلالها أن زيارته الثانية لمصر كانت رائعة، وأن دور القاهرة محوري في مجال تطوير صناعة الغاز في منطقة شرق المتوسط.