سامي مغاوري ينضم لفريق عمل «قوت القلوب»

تعاقد الفنان سامي مغاوري، رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل "قوت القلوب" الذي تخوض بطولته الفنانة ماجدة زكي، والمقرر عرضه خلال الفترة الحالية.وقال مغاوري في تصريح لـ"الدستور"، إنه انضم إلى أسرة المسلسل خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه بدأ تصوير مشاهده على الفور داخل الديكور المخصص في الحي الشعبي في مدينة الإنتاج الإعلامي، متمنيًا أن ينال دوره إعجاب الجمهور.المسلسل من إخراج مجدي أبوعميرة وتأليف محمد الحناوي، وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته خالد زكي، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، فراس سعيد، وآخرون.