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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أممي يدعو حكومة لبنان لتلبية مطالب الشعب

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:59 م
منسق الأمم يان كوبيتش
منسق الأمم يان كوبيتش
وكالات
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دعا منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية إلى العمل باسم الشعب، والاستماع إلى مطالبه ومعالجة الأزمات الاقتصادية، وذلك خلال لقائه نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة.

وقال كوبيتش "لكي تتمكن الأمم المتحدة من لعب دورها في لبنان بفعالية أكثر، فإنها بحاجة إلى حكومة يمكنها أن تعمل معها، والأمم المتحدة لا تدعم نوع حكومة معين أو حكومة على أخرى، بل هي تريد حكومة تعمل باسم الشعب اللبناني".

وشدد على "أن الحكومة يجب أن تستمع إلى مطالب الشعب، وأن تضع خارطة طريق واضحة لكي تتمكن من معالجة الأزمات الاقتصادية،والمالية، والاجتماعية، وهذا الذي طلبته الأمم المتحدة منذ اليوم الأول للتظاهرات".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة بجهاتها المتعددة على تواصل دائم مع المراجع اللبنانية السياسية وكذلك مع المعتصمين، والمواقف التي تصدر عن الأمم المتحدة تنطلق من الدور التي تمثله".

وأعرب عن عدم سعادة الأمم المتحدة إزاء إغلاق عدة وسائل إعلامية في لبنان أبوابها وتوقفها عن الصدور، خصوصا في بلد مثل لبنان الذي لعب ويلعب دورا كبيرا في مجال الصحافة".

وأعلن كوبيتش أن "منظمة الأمم المتحدة ليس لديها الإمكانات المناسبة لدعم الصحافة والإعلام في لبنان، ولكن بإمكاني التحدث إلى السفراء والدبلوماسيين الموجودين في لبنان، لتقوم بلادهم بتقديم الدعم المطلوب".

يذكر أن مظاهرات احتجاجية كانت قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت، للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عامًا، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

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