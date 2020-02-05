حبس متهم سنة لانتحال صفة شقيقه بمحضر النيابة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بحبس متهم سنة انتحل صفة شقيقه بمحضر النيابة العامة.وكشفت تحقيقات النيابة في القضية المقيدة برقم 1046 جنايات الجمالية، قيام المتهم "م. س" بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي بالاشتراك مع موظف عام حسن النية، بأن أدلى باسم شقيقه بمحضر الشرطة، بقصد الهروب من العقوبة، كما أحرز المتهم جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها.وخلال التحقيقات أوضح المتهم انتحاله صفة شقيقه أمام ضابط المباحث وبتحقيقات النيابة، والتوقيع على محضر النيابة والمباحث بالاسم المنتحل للهروب من العقوبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.