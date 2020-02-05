«مصر للطيران» تطرح أسعارًا خاصة للسفر إلى 5 أماكن

أعلنت مصر للطيران اليوم الأربعاء عن طرح أسعار خاصة إلى عدد من النقاط التي تصل إليها من خلال رحلات المشاركة بالرمز مثل موريشيوس والماتي بكازخستان وتبليسي بجورجيا وساو باولو بالبرازيل وسيشل والتي تُعد من أعلى المناطق ذات الجذب السياحي حول العالم.يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر للطيران بتوفير مختلف متطلبات عملائها، وتوفير سفر لتلك الدول بتكاليف أقل مما يساعد على تميز مصر للطيران عن غيرها من الخطوط الدولية، حيث تختار بعض الدول، وتقدم عروض ترويجية لها من خلال تخفيض الأسعار وطرح أسعار خاصة.يذكر أنه يمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم إلى هذه الوجهات عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو زيارة أقرب وكيل سياحي.