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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلماني عراقي: التحضير لانتخابات مبكرة يحتاج عاما كاملا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:02 ص
الاتحاد الوطني الكردستاني
الاتحاد الوطني الكردستاني
منار أحمد
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قال النائب العراقي، ميران محمد، اليوم الأربعاء، إن مهلة التحضيرات لانتخابات مبكرة في العراق، وهي أهم مطالب المتظاهرين، تحتاج على الأقل عاما كاملا.

وكشف نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، إن التحضيرات لانتخابات مبكرة تحتاج على الأقل إلى 8 شهور أو سنة، لافتا إلى أن ذلك يتوقف على مدى رغبة الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات.

وتشهد المدن العراقية، منذ أربعة أشهر ماضية احتجاجات واسعة النطاق، ضد النظام العراقي، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، ومكافحة الفساد في البلاد.

وقد أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، يوم السبت الماضي، عن تكليف محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، منذ شهرين.

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