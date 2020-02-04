خبير عسكري: قطر أنفقت 50 مليار دولار لتدمير الدول العربية

قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري، إنه لا توجد دولة تهاجم أي دولة أخرى على مدار 24 ساعة سوى قطر وتركيا، لافتًا إلى أن هدفهما من ذلك، خفض الروح المعنوية، وفقدان الثقة بين الشعب ومؤسساته، من خلال بث الشائعات والأكاذيب.وأضاف اللواء محمد الشهاوي، خلال لقاء تليفزيوني، أن وظيفة قطر في المنطقة مماثلة لوظيفة داعش، فكل منهما يعمل على تفتيت الدول والجيوش.وأوضح اللواء محمد الشهاوي، أن الدوحة لديها هاجس من صغر مساحتها، ولذلك تشارك في أي مخطط يهدف لتفتيت الدول العربية، مشيرًا إلى أن الدوحة تريد أن تكون الدول العربية صغيرة المساحة، لكي تكون مماثلة لها.وأكد أن قطر أنفقت 50 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتسليح الجماعات الإرهابية لتفتيت وتقسيم المنطقة ونشر الإرهاب.