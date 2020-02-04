محمد حجازي: لدينا قيادة سياسية واعية تهتم بأبنائها في الخارج

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجاح الدولة في إعادة الصيادين المصريين من اليمن، يعد مشهدًا راقيًا وإنسانيًا من قيادة سياسية واعية، مشيرًا إلى أن الدول المتحضرة هي التي تهتم بأبنائها على هذا النحو.وطالب حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، بتوقيع اتفاقيات للمصائد الخارجية مع الدول المحيطة، مراعاة لطبيعة عمل الصيادين.ولفت إلى أن أبناء مصر هم أبناء الرئيس، وكما اهتمت الدولة بالعائدين من الصين، تفعل مع العائدين من اليمن.