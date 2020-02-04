«90 دقيقة» يعرض فيلما وثائقيا عن جهود الدولة لإعادة المصريين من الصين

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه «90 دقيقة»، المذاع على فضائية المحور، فيلمًا وثائقيًا يبرز التحديات التي تغلبت عيها الدولة المصرية لإجلاء المصريين الراغبين في العودة من مدينة ووهان الصينية.وكان مطار العلمين استقبل، الإثنين 3 فبراير، طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات سابقة، إنه جرى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد، وتجهيز المعسكري الطبي للعائدين من الصين يضم عيادات متخصصة ومعمل تحاليل مركزي وصيدلية مركزية ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.