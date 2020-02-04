سفير البحرين بالقاهرة يبحث مع «الذوادي» أوضاع المنطقة

استقبل هشام بن محمد الجودر، سفير البحرين بالقاهرة، الثلاثاء، بمكتبه بالقاهرة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي.تناول اللقاء سبل التعاون بين مملكة البحرين وقطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة، ومناقشة أهم التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية.من ناحيته، أكد السفير البحريني أهمية الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في دعم وحماية الأمن القومي العربي ضد التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون الداخلية للدول العربية.وشدد السفير على أن المملكة بفضل توجهات القيادة البحرينية تحرص على تعزيز أواصر العمل العربي المشترك، وتدعم كافة الجهود المبذولة في مواجهة الإرهاب، فيما أعرب الذوادي عن اعتزازه بلقاء الجودر، مشيدًا بدور البحرين الفاعل في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.في السياق ذاته، استقبل سفير البحرين لدى مصر بمكتبه اليوم، عبد العظيم البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي.أكد السفير البحريني، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يقوم به البرلمان العربي تجاه قضايا الأمة العربية، مشيدًا في الوقت ذاته بالمواقف المشرفة للبرلمان العربي تجاه البحرين، والتي تعكس المكانة التي تمتلكها المملكة لدى الدول العربية الشقيقة، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة للبرلمان العربي لدعم القضايا العربية.من ناحيته، أكد الأمين العام المساعد للبرلمان العربي أهمية عقد اللقاءات الثنائية المتبادلة؛ لمناقشة القضايا التي تمس الشعوب العربية وتطلعاتها، مشيدًا بدور مملكة البحرين الداعم لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.