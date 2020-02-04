رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس مؤتمر القيادة العالمى بعد غد

يترأس الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الخميس المقبل، "مؤتمر القيادة العالمى"، والذي تستمر فعالياته حتى ٨ فبراير الجاري، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، كما تنظم الكنيسة الإنجيلية المؤتمر بـ"إطسا سنتر" بمحافظة المنيا يومي ١٤ و١٥ فبراير الجاري.ومن المقرر أن يقدم فعاليات المؤتمر، الذي يقام على مدار يومين بالقاهرة، الإعلامية سارة نجيب، والقس نادى لبيب، رئيس السنودس الإنجيلى، وبمشاركة قيادات الطائفة ومتخصصين في فن القيادة.