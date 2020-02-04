رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى القديس باجوش

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:06 م
الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية
جرجس صفوت – ماريان رسمي
طباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من خدمة "السنكسار"، وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك" عن القديس باجوش المشهور بأنه شفيع الضيقات والمصاعب.

و بحسب خدمة " السنكسار" ولد هذا القديس العظيم في بلدة تدعى "بلاد المال البحري" في مصر، وكانت والدته من المسيحيات القديسات ومن أسرة ثرية، ومن فرط محبة القديس باجوش للفقراء كان يتركهم في حقله ليعيشون وينتقلون فيه بحرية، وكان يصرف لهم مرتبات يتعيشون منها طوال العام، ويوزع نتاج ثمار الفاكهة ويقسم إنتاج الماشية علي الفقراء، واعترف القديس باجوش بإيمانه المسيحي أمام الوالي اريانوس والذي أمر بقطع رأسه في مدينة طما

على صعيد أخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم نينوى المعروف بصوم يونان، وذلك في العاشر من فبراير الجاري، والذي يستغرق ثلاثة أيام مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن الأطعمة غير النباتية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. الكنيسة تحيي ذكرى استشهاد القديس ثيؤفيلس وزوجته بالفيوم

الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من أقوال الآباء عن الأنبا موسى

القبطية الأرثوذكسية تحتفل بـ«شهداء انصنا»

الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من «90 يومًا أقوال آباء»

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

استبعاد مدير مدرسة ببنها بعد فضيحة أخلاقية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يعلن مفاجأة لطلاب «تانية ثانوي»: ادخلوا الموقع

منذ حوالي 22 ساعة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

«ريمسيفير» الأمريكية تختبر عقارًا لعلاج «كورونا»

دراسة: الرياضة لها نفس تأثير القهوة على الذهن

دراسة: الذهاب إلى العمل بالدراجة يطيل العمر

منوعات

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

أستراليا تجرب «سمارت» للحد من هجمات أسماك القرش

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

تجربة يوسف شاهين بصالون السينما الوثائقية.. الخميس

«الشعر العربي عند الطوارق».. كتاب جديد لدار فضاءات

رئيس التنمية الثقافية: مستمرون فى دعم مكتبات مصر

الخميس.. ذكرى كارم محمود في قصر الأمير بشتاك