الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى القديس باجوش

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من خدمة "السنكسار"، وجاءت الحلقة التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك" عن القديس باجوش المشهور بأنه شفيع الضيقات والمصاعب.و بحسب خدمة " السنكسار" ولد هذا القديس العظيم في بلدة تدعى "بلاد المال البحري" في مصر، وكانت والدته من المسيحيات القديسات ومن أسرة ثرية، ومن فرط محبة القديس باجوش للفقراء كان يتركهم في حقله ليعيشون وينتقلون فيه بحرية، وكان يصرف لهم مرتبات يتعيشون منها طوال العام، ويوزع نتاج ثمار الفاكهة ويقسم إنتاج الماشية علي الفقراء، واعترف القديس باجوش بإيمانه المسيحي أمام الوالي اريانوس والذي أمر بقطع رأسه في مدينة طماعلى صعيد أخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء صوم نينوى المعروف بصوم يونان، وذلك في العاشر من فبراير الجاري، والذي يستغرق ثلاثة أيام مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن الأطعمة غير النباتية.