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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرتضى منصور يعتذر عن عدم الترشح لمنصب نقيب المحامين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:59 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اعتذاره عن عدم الترشح على منصب نقيب المحامين، قائلًا «بشكر المحامين إنهم طلبوا ترشيحى نقيبًا».

وقال منصور خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليًا بمقر القلعة البيضاء، عقب جلسته مع مجلس الزمالك: «وجدت أن النادي مشاغله أهم.. والموضوع وصل مهاترات وقضايا وأنا بعتذر عن عدم الترشيح».

وكان مرتضى منصور قد تقدَّم بأوراق ترشحه أمام لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات المحامين، على مقعد نقيب المحامين، قبيل غلق باب الترشح بدقائق معدودة، الأحد الماضي.

وقال منصور حينها إنه تقدم لهذا المنصب لخدمة جميع المحامين، وإنه يستهدف الحفاظ على كرامة المحامين ومهنة المحاماة.

وأضاف: «كنت أتمنى أن تجلس المعارضة مع كل المرشحين، وليس مع الأستاذ رجائى عطية فقط، أما سامح عاشور مع احترامي له صفحة ونطويها بمميزاتها وعيوبها، وننظر لمستقبل المهنة».

مرتضى منصور آخر المرشحين لمنصب نقيب المحامين

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