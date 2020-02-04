موقع بريطاني: إقالة رئيس وزراء قطر بأوامر من أردوغان

كشف موقع ميدل إيست أي البريطاني، أن قرار استبعاد رئيس الوزراء القطري السابق عبدالله بن ناصر آل خليفة، جاء مباشرة من أنقرة وبرغبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتابع الموقع وفقا لمصادره، أن عبدالله بن ناصر وهو المسئول الأول عن تأمين المونديال الذي تستضيفه قطر في 2022، التواجد التركي والقوات الأمنية التركية لتأمين المونديال.وتابع الموقع من مصادر مقربة من العائلة الحاكمة، أن إقالة بن ناصر ارتبطت بشكل كبير للغاية بمواقفه التي ترغب في إنهاء المقاطعة مع الرباعي وهو أمر ترفضه أنقرة تماما للحفاظ على مصالحهم في قطر ومحاولة توسيع نفوذها في المنطقة.وكان الموقع السويدي "نورديك مونيتور"، قد كشف عن وثيقة سرية حصل عليها، أفادت بتوقيع كل من قطر وتركيا، صفقة أمنية بموجبها تقوم تركيا بإرسال أفراد من شرطتها إلى قطر، ليقوموا بتأمين مونديال 2022، وأي أحداث ضخمة في الدوحة.