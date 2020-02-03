«بكري» يكشف تفاصيل لقائه بالمشير خليفة حفتر

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، تفاصيل لقائه بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، على هامش الزيارة التي أجراها مؤخرًا إلى الأراضي الليبية.وقال "بكري"، في حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، إن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المشير خليفة حفتر وجها لوجه، موضحًا أن المشير خليفة حفتر أثنى على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن التنسيق مع مصر مستمر، كما أشاد بدور مصر في دعم ليبيا ورفض التدخل الأجنبي في ليبيا.وتابع أن العديد من المواد التي صدرت في البيان النهائي لمؤتمر برلين كان وراءها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن المشير خليفة حفتر تحدث عن مؤتمر موسكو وعن رفضه التوقيع على بنود الهدنة في موسكو.واستكمل أن أكثر من مسؤول ليبي، أكد له أن عملية الكرامة الليبية تتمدد ولا تنكسر، وأنه لا حل سياسي إلا بتحرير طرابلس.