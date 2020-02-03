أديب يطالب بتولي الجيش مسئولية الحجر الصحي للوافدين من الصين

طالب الإعلامي عمرو أديب القوات المسلحة، بتولي مسئولية الحجر الصحي للوافدين المصريين من الصين، للتأكد من خلوهم من «كورونا».وقال أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «لا نشكك في التجهيزات العظيمة وسرعة الحركة ونموذجية ما حدث، لكن محتاجين ضبط أكثر، خاصة أن هناك كلاما، أن نقابة الأطباء قالوا أولادنا انضحك عليهم».وأضاف أديب: «لذلك أطلب أطباء من القوات المسلحة المصرية، طبيب مقاتل، لا نريد إجبار أحد حتى لا يهرب».ولفت أديب إلى أن الحجر الصحي للوافدين بأمريكا يتم في مواقع عسكرية تحت إشراف الجيش الأمريكي، وفي الصين من يشرف على الحجر الصحي، هو الجيش الصيني.