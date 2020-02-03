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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الباز» عن تسلم غادة والي منصبها الأممي: نموذج مشرف لمصر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:05 م
غادة والي
غادة والي
محمود عرفات
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، صور ترصد تسلم الدكتورة غادة والي، لمنصبها كمدير عام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، بمقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا.

وعلق "الباز"، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، على صور الدكتورة غادة والي، قائلا: "هذه صور مشرف لمصر، ويجب أن نفرح بها، فهي ممثلة جيدة لمصر".

وكانت الدكتورة غادة والي- أعربت في تصريح اليوم الاثنين، عن سعادتها ببدء مهمتها الدولية الجديدة في فيينا، مشيرة إلى تطلعها للعمل في مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والإسهام في الارتقاء بدوره الدولي.

وأضافت أنها تأمل المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بالتعاون مع فريق العمل المميز في المنظمة.

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