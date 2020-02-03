بعد عودة المصريين.. محمد الباز: عصر تهتم فيه الدولة بأبنائها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الصين في خطر كبير جدا بسبب فيروس كورونا، والآن على وشك أن تعلن أن الأمور خرجت عن السيطرة، وفي الوقت ذاته، مصر قررت عودة المواطنين المصريين الموجودين في ووهان الصينية وهي مركز الوباء.وأضاف خلال برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن المصريين عانوا بشكل كبير جدا، والبعض كان يقول "فين كرامة المواطن المصري"، لافتا إلى أنه جاء العصر الذي تهتم فيه الدولة، وتسأل وتعمل على أمان وراحة أبنائها.ولفت محمد الباز، إلى أن الدولة أخذت كل احتياطاتها لعودة المواطنين المصريين من ووهان، من حيث تجهيز طائرة بطاقم طبي مجهز على أعلى مستوى.وأكد أن المواطنين القادمين من الصين وصل عددهم لحوالي 300 شخص، ووصلوا إلى مصر، وهو الآن في مكان مخصص لهم، سيمكثوا فيه لمدة 14 يوما، وتم تجهيز مستشفى في مطروح، وتم وضع الأجهزة وكل المستلزمات الطبية، استعدادا لأي شيء.