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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رمضان يغني «Bum Bum» مع حفيدات عادل إمام (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:56 م
محمد رمضان
محمد رمضان
رباب الأهواني
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان، برفقة حفيدات الزعيم عادل إمام.

وظهر الفنان محمد رمضان في الفيديو وهو يُقبل رأس إحدى الفتيات، ويغني مقطع من أغنيته "بم بم" لتشاركه الفتاة الغناء.

أغنية "رايحين نسهر" من كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ومن ألحان ديزيل والباور العالي، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة روتانا.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

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