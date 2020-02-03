وزيرة الصحة: لا داعي للفزع من «كورونا»

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه لا داعي للفزع بسبب فيروس كورونا، موضحة أن مصدر الفيروس الصين، والحالات التي ظهرت خارج الصين، جميعها وافدة من هناك أو من أقارب الوافد، ولم يحدث أن انتشر عدا ذلك.وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، أنه إذا ظهر ارتفاع في درجة الحرارة مصاحبة بكحة أو مشكلة في التنفس، عليه التوجه للمستشفى، وغالبًا ما يتأكد أنها انفلونزا موسمية، كل ما تتطلبه الراحة في البيت والتغذية الجيدة، وتناول الدواء.وطالبت وزيرة الصحة، الأمهات، بالاهتمام بالصحة العامة للأطفال وتغذيتهم، وتوفير أماكن التهوية، مردفة: «حالة الفزع غير مطلوبة، وحالات الإنفلونزا الموسمية كثيرة، الأولاد يتعافون منها».