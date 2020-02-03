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الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة: لا داعي للفزع من «كورونا»

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:29 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أحلام عبدالرحمن
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه لا داعي للفزع بسبب فيروس كورونا، موضحة أن مصدر الفيروس الصين، والحالات التي ظهرت خارج الصين، جميعها وافدة من هناك أو من أقارب الوافد، ولم يحدث أن انتشر عدا ذلك.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، أنه إذا ظهر ارتفاع في درجة الحرارة مصاحبة بكحة أو مشكلة في التنفس، عليه التوجه للمستشفى، وغالبًا ما يتأكد أنها انفلونزا موسمية، كل ما تتطلبه الراحة في البيت والتغذية الجيدة، وتناول الدواء.

وطالبت وزيرة الصحة، الأمهات، بالاهتمام بالصحة العامة للأطفال وتغذيتهم، وتوفير أماكن التهوية، مردفة: «حالة الفزع غير مطلوبة، وحالات الإنفلونزا الموسمية كثيرة، الأولاد يتعافون منها».

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