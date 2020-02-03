الحكومة الليبية: السراج يستعين بـ«العثماني» لتدمير ليبيا

قال جمعة فخري رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة، إن التدخل الأجنبي في ليبيا يأتي من أجل الاستيلاء على الثروات الليبية، مشيرًا إلى أن هناك أجندات تهدف إلى تركيع الشعب الليبي، وإذلاله وإقصاء الوطنيين، والاستيلاء على مقدرات الدولة.وأضاف جمعة فخري، خلال لقاء خاص بفضائية "extra news"، مساء اليوم، أن التدخل الأجنبي في ليبيا هو السبب الرئيسي في الحرب هناك، مؤكدًا أن حكومة السراج غير شرعية، وتستعين بالعثماني لتدمير ليبيا.وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة الليبية المؤقتة، إلى أن تركيا تبحث عن موضع قدم لها في الشمال الإفريقي؛ متابعًا: «تركيا تعمل على ليبيا، ولكن عينها على مصر، وتدمير الاقتصاد المصري، وضرب قدرات الجيش المصري، كما أن تركيا لها تعاون معلن مع إسرائيل».