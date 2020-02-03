الصحة توضح سبب اختيار مطروح لاستقبال العائدين من الصين (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم اختيار مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح مقرا للحجر الصحي، لأن محافظة مطروح هي الأقل تلوثًا.وفيما يتعلق بالصور المتداولة على السوشيال ميديا لوزيرة الصحة هالة زايد وهي ترتدي «الكمامة» بطريقة خاطئة وصور أخرى وهي دون الكمامة خلال فترة تواجدها بالمطار، وأثارت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، رد مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد، بقوله إن ذلك كان قبل وصول المصريين العائدين من الصين إلى مطار القاهرة والصور المتداولة كانت للوزيرة وهي تتفقد الإجراءات الوقائية بالمطار، مشددًا على أنه فور وصول الطائرة كان كل شخص في مكانه الصحيح وبالزي الوقائي بعد عمل نموذج محاكاة قبلها.