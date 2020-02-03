رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 03 فبراير 2020 الموافق 09 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة توضح سبب اختيار مطروح لاستقبال العائدين من الصين (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم اختيار مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح مقرا للحجر الصحي، لأن محافظة مطروح هي الأقل تلوثًا.

وفيما يتعلق بالصور المتداولة على السوشيال ميديا لوزيرة الصحة هالة زايد وهي ترتدي «الكمامة» بطريقة خاطئة وصور أخرى وهي دون الكمامة خلال فترة تواجدها بالمطار، وأثارت انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، رد مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية صدى البلد، بقوله إن ذلك كان قبل وصول المصريين العائدين من الصين إلى مطار القاهرة والصور المتداولة كانت للوزيرة وهي تتفقد الإجراءات الوقائية بالمطار، مشددًا على أنه فور وصول الطائرة كان كل شخص في مكانه الصحيح وبالزي الوقائي بعد عمل نموذج محاكاة قبلها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: زيادة الأطباء الحجر الصحى على متن الطائرات لإنهاء الإجراءات الوقائية للحجاج

الصحة: زيادة أعداد الأطباء على متن الطائرات لسرعة إنهاء الإجراءات للحجاج

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

إسعاف مصر: فريق وقائي يتعامل مع الحالات المشتبه بها باحترافية

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوجه بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها

منذ حوالي 22 ساعة

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة وفاة منال سلامة

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

وزيرة الصحة ترد على «انتقادات لبس الكمامة» (فيديو)

في بيان رسمى.. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال لدى "كاف"

كبير أئمة «أوقاف الدقهلية» يدعو للاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

إنفوجراف

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

الموافقة على استحداث مادة بقانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة

الصحة

الأقنعة المالحة يمكنها قتل «كورونا»

باحثون يبتكرون عضلة لتنظيم درجة حرارة خلال التعرق

50 عقارا لأغراض طبية تحارب السرطان

«جلاكسوسميثكلاين» تتعاون مع التحالف من أجل تطوير عقار لـ كورونا

منوعات

7 نصائح جمالية لرجال يقدمها المشاهير

نظام غذائي للتخلص من حب الشباب ومشاكل البشرة

صينية مصابة بـ «كورونا» تلد طفلة معافاة من الوباء

اكتشاف 115 موقعا أثريا عمرها 2500 في الصين

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
المزيد

الثقافة

«ضد الإسلاموفوبيا» كتاب جديد عن دار فضاءات

وزيرة الثقافة تطمئن علي صحة خالد جلال

بيت السحيمي يستضيف أعمال «ملتقى التراث»

بالصور.. «فطائر التفاح» يبدأ ليلته الأولى على «الغد»